«Уникайте попереднього застосування зволожувальних кремів»: лікарка розповіла, як користуватись автозасмагою

Опромінення на сонці є шкідливе для вашого здоров’я, але що робити, коли хочеться мати красиву засмаглу шкіру? Спробувати автозасмагу! Яких правил слід дотримуватись при її застосуванні, аби не нашкодила, розповіла дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповіла правду та міфи про родимки у дітей.

«Засоби для автозасмаги для тіла створені для використання на великих ділянках шкіри, тому зазвичай випускаються у більших пляшках. Автозасмага з маркуванням для обличчя часто упаковуються в менші пляшки і не містять інгредієнтів, які можуть подразнювати або викликати висипання на шкірі обличчя. Деякі формули автозасмаги можна використовувати як на обличчі, так і на тілі (шукайте відповідне маркування на упаковці).

Традиційні лосьйони, креми та олії для автозасмаги є у вигляді зволожувальних засобів, що робить їх простими у використанні, але їх може бути важче втирати та потрібен час для вбирання у шкіру. Пінки та муси зазвичай швидко розтікаються і вбираються, тому вони є чудовим вибором для новачків. Спрей має кращий доступ до всіх ділянок тіла, але він може робити розводи на шкірі. Серветки відмінно підходять для подорожей.

Зверніть увагу, що деякі формули автозасмаги, як-от муси, найкраще наносити за допомогою рукавиці-аплікатора, яку можуть продавати разом або окремо. Деякі засоби для автозасмаги є прозорі, це класно, бо не бруднить одяг, але тому може бути складно дізнатися, де ви нанесли продукт. Інші тоновані, щоб ви могли легше бачити ділянки шкіри, які ви покривали, але можуть бруднити одяг".

За словами лікарки, наносити автозасмагу краще в добре провітрюваному приміщенні та слід захищати ніс і рот під час використання спрею.

«Спочатку трохи поскрабуйте шкіру у душі, — радить фахівець. — Це допоможе отримати гарний рівномірний тон шкіри. Уникайте попереднього застосування зволожувальних кремів, оскільки вони можуть утворити на шкірі бар’єр, який перешкоджає рівномірному «ляганні» засмаги. Злегка нанесіть засіб для засмаги на більш сухі ділянки шкіри, як-от коліна та лікті, потім покрийте усю шкіру. Втирайте його круговими рухами, щоб мінімізувати смуги.

Вимийте руки відразу після нанесення, щоб уникнути плям, і зачекайте, поки продукт повністю висохне, перш ніж одягатися, щоб запобігти утворенню плям на одязі. Щоб отримати темніший колір, нанесіть ще один шар автозасмаги. Щоб отримати більш глибокий результат, може знадобитися кілька застосувань".

Фото: pixabay.com

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