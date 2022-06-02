«Кровотеча може бути ознакою меланоми»: лікарка розповіла правду та міфи про родимки у дітей

Поява родимок у дітей є нормальною. Їх кількість, тип, час появи керовані нашою генетикою. Не слід хвилюватись, якщо ви помітили їх у дитини. Рак шкіри у дітей — це рідкісне явище, проте слід завжди бути на сторожі, вважає відома лікарка-дерматолог Катерина Бакіко.

— Це нормально, що родимка росте так само, як і дитина, — каже Катерина Бакіко. — Також природно, що родимки у дитини темніють або світлішають. Якщо родимка швидко росте (або змінюється), це має викликати занепокоєння. Також слід насторожитись, якщо якась родимка на вигляд відрізняється від усіх інших. Дерматологи називають ці родимки «гидкими каченятами». Такі зміни можуть бути ознакою раку шкіри.

Якщо ви бачите піднятий круглий наріст на шкірі вашої дитини, який має рожевий, червоний або коричневий колір, це, швидше за все, невус Шпіц. Це нешкідлива родимка, яка зазвичай з’являється у віці від 10 до 20 років. Дитина також може народитися з таким типом родимки. Рельєфна поверхня може бути гладкою або шорсткою. Іноді поверхня розривається і кровоточить.

Хоча невус Шпіца є нешкідливий, він може дуже нагадувати меланому — найсерйозніший тип раку шкіри. Навіть дерматоскопія не дозволяє лікарю точно їх відрізнити. Будь-які новоутворення, схожі на описані вище, повинні бути оглянуті дерматологом. У деяких випадках дерматолог може видалити його. Однак, якщо родимка не змінюється, дерматолог може вирішити лише спостерігати за нею. Іноді ці родимки зникають без лікування.

Випукла родимка може зачепитися за щось і травмуватись. Однак якщо родимка кровоточить без причини, її слід перевірити. Також занепокоєння викликає родимка, яка виглядає, як відкрита виразка. Кровотеча і не цілісне новоутворення може бути ознакою меланоми.

— Що не потрібно робити з родимками?

— Профілактично їх видаляти. Зазвичай небезпеки родимки не несуть. Та і рак шкіри зазвичай з’являється на шкірі, а не з родимок. Захищати лише родимку від сонця замало. Захисту потребує уся шкіра, тож сенсу заклеювати пластиром лише одну родимку нема.

Щодо родимок, які травмуються. Якщо лікар вам сказав, що родимка не має насторожливих ознак, то видаляти профілактичної її теж не слід, адже травма не веде до розвитку раку шкіри. Однак якщо родимка, скажімо, не подобається підлітку чи псує зовнішність — спокійно можна видаляти її з косметичною метою. Від цього вони у рак не перетворюються і не метастазують.

Не випалюйте родимки мазями, чистотілом. Усі видалення має робити лікар після додаткового обстеження.

Якщо родимка велика або гігантська — виконуються пластичні операції не під місцевим, а під загальним знеболюванням.

Якщо родимка є на якійсь частині лиця чи тіла — це не несе якихось даних про характер чи долю дитини. Не переживайте.

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