Щоб одяг із натуральних тканин зберіг яскравість, полощіть його з додаванням оцту чи солі, — модельєрка Наталія Синицька

Сьогодні, коли у багатьох людей доходи стали значно нижчими, при покупці одягу важливо знати, які тканини більш практичні в носінні і як правильно доглядати за улюбленими речами, якщо на дорогу хімчистку немає коштів. Про це «ФАКТИ» розпитали київську модельєрку та ательєрку Наталю Синицьку.

«Шовк, бавовну, віскозу і льон не можна сильно викручувати після прання»

— Для літа бажано використовувати натуральні тканини, — каже Наталя Синицька. — Це тонкий джинс, льон, віскоза, бавовна, різне шиття. Вони приємні в носінні і досить практичні. Але є нюанс, на який необхідно враховувати. Купуючи одяг зі стовідсотково натуральних тканин, важливо пам'ятати про те, що при пранні вони дають усадку — причому істотну. Потрібно завжди купувати модель, яка трохи ширша і довша за звичну для вас. Дуже велика ймовірність, що після першого ж прання виріб стане вже коротшим. Якщо ж ви шиєте одяг самі, обов'язково треба випрати тканину до розкрою.

— Після якої кількості прань тканина перестає давати усадку?

— Після одного-двох прань відбувається повна усадка. Проте усадка — не єдина проблема. Натуральні тканини під час прання можуть потьмяніти. Щоб одяг з натуральних тканин зберіг яскравість, періть і полощіть його з додаванням оцту або солі. Достатньо пари чайних ложок на невеликий таз для прання. Важливо пам'ятати, що надлишок оцту може змінити колір тканини. Раджу спочатку перевірити стійкість фарбування тканини на непомітній ділянці, наприклад, на підгині.

— Влітку багатьом подобається носити батистові сорочки та сукні. Вони надзвичайно легкі. В них не жарко. А як їх доглядати?

— Речі з батисту гарні та невибагливі у догляді. Краще прати їх вручну або в пральній машинці, використовуючи делікатний режим без віджиму.

«Для літа бажано використовувати натуральні тканини», - каже Наталія Синицька

— А як правильно доглядати одяг з шовку і крепдешину?

— Для прання таких тканин є спеціальні рідкі засоби. Але оскільки вони дорогі, замінити їх можна невеликою кількістю звичайного шампуню. Шовк, бавовну, віскозу та льон не можна сильно викручувати після прання. Шовкову річ найкраще віджати за допомогою махрового рушника, струсити та розрівняти тканину, потім акуратно розвісити для сушіння. Якщо йдеться про сукню або блузку, то ці вироби я сушу, розвішавши на вішалці з широкими «плечами». А взагалі кожне прання шовкового виробу йде йому на шкоду — втрачається блиск і яскравість, тому набагато практичніші речі з шовкового крепдешину. Він простий у догляді, мало мнеться і довговічний.

— Наскільки практичний атласний шовк?

— Найменша крапля води або поту залишають на його поверхні пляму, а коли ви перете певну ділянку, то можете отримати «зрив кольору», білу пляму, а це усунути неможливо.

— Багатьом подобається трикотаж.

— З трикотажних тканин я рекомендую «холодну віскозу» та одяг з куліра «спів». Холодну віскозу можна носити цілий рік. Це дивовижне полотно, в якому влітку вам буде прохолодно, воно практично не потребує прасування і довговічне. Кулір «спів» — це високоякісна бавовна, з якої шиють футболки та сукні. Футболка ж з неякісної сировини, як правило, шорстка на дотик.

— Яким має бути догляд за трикотажними виробами?

— Не варто сильно викручувати випрану футболку. Розкладіть її на плоскій поверхні, розправте. Можна сушити футболки і на широкоплечих вішалках, розправивши виріб, коли він ще вологий.

«Італійці вважають пом'ятість тканини одним з основних показників натуральності»

— А як правильно прасувати літній одяг?

— Усі натуральні тканини можна прасувати за досить високих температур. Найкраще прасувати вироби трохи вологими, особливо льон.

— А що можете сказати про синтетичні тканини? Адже багато людей відмовляються від них навідріз.

— Одяг із синтетики легкий у пранні, часто дуже яскравий і привабливий. Такі речі добре брати в поїздки, тому що вони практично не мнуться, швидко висихають після прання, особливого догляду не вимагають. Проте, є мінуси. Ці тканини не гігроскопічні, не вбирають вологу на відміну від натуральних, і в спеку, звичайно, зовсім не тішать.

— При прасуванні синтетику легко зіпсувати. Як уникнути цього?

— В ательє на праски зазвичай закріплюють спеціальні тефлонові підошви, що захищають тканину від пошкодження. Аналогічні насадки можна купити і для домашніх прасок. Це допоможе врятувати чимало улюбленого одягу. Зі змішаних тканин досить бюджетна полівіскоза, вона проста у догляді і досить добре носиться. Котон виробники тканин часто поєднують з еластаном, і це не тільки комфортно, а й довше зберігає виріб не м'ятим. Щодо прасування натуральних тканин, до них не варто пред'являти багато претензій. Наприклад, італійці вважають пом'ятість тканини одним з основних показників натуральності. Так що прасувати чи ні своє літнє вбрання — вибір за вами.

Раніше візажистка Тетяна Бойко розповіла, який мінімум косметики необхідно мати для якісного макіяжу.

Фото з альбому Наталії Синицької

Фото в заголовку: pixabay.com

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter