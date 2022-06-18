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Події

Сумне ДТП під Рівним: 10-річний велосипедист вдарився об вантажівку та впав у кому (фото)

17:55 18 червня 2022
На місці аварії

На Рівненщині в ДТП за участю вантажівки IVEKO травмувався десятирічний велосипедист (раніше у Києві травми отримав і дорослий водій байка, який порушив правила дорожнього руху).

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції області.

«Хлопчик, не зупиняючись, раптово на велосипеді виїхав на нерегульований пішохідний перехід, де врізався у вантажний автомобіль. 10-річний хлопчик тяжко травмувався. У нього медики діагностували шок, закриту черепно-мозкову травму та забиття. Хлопчика госпіталізували, він перебуває в комі» , — йдеться у повідомленні.

За кермом вантажівки був 54-річний житель Здолбунова. За даними експрес-експертизи, водій був тверезий.

У поліції розпочали досудові розслідування за цим фактом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, днями на Рівненщині сталася жахлива ДТП, в якій загинув військовий, а ще один — травмувався. Легковик з військовими в'їхав у вантажівку-кран, яка виїжджала з другорядної дороги на головну.

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