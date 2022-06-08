«Платитимуть 710 злотих»: хто з українських біженців отримає нову фінансову допомогу у Польщі

Польський Червоний Хрест запровадив програму гуманітарної допомоги для біженців з України. Про це йдеться на сайті організації.

«Виплати призначені для біженців, які ще не отримували фінансових допомог від жодних інших гуманітарних організацій (зокрема, від ООН). Щоб зареєструватися в програмі, потрібно підпадати хоча б під один із наступних критеріїв:

мати на своєму утриманні в Польщі принаймні 1 дитину до 18 років або особу старшу за 50 років;

мати на своєму утриманні 2 особи або більше (діти до 18 років або особи старші від 50 років);

мати вік понад 50 років;

мати в родині особу/осіб з особливими потребами".

Реєстрація на участь у програмі проходить в режимі онлайн. Розмір фінансової допомоги від Польського Червоного Хреста становить 710 злотих на заявника і 610 злотих — на кожну додаткову особу в родині. Виплати будуть надаватися протягом 4-х місяців.

Раніше повідомлялося, що українським біженцям у Польщі нараховуватимуть по 900 злотих на спеціальні карти.

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter