Яблуня любить воду більше, ніж груша, а черешня — більше, ніж вишня: коли і як правильно поливати дерева в саду

Садівникам важливо знати як правила висадки саджанців, так і правила догляду за деревами. Втім, це стосується всіх рослин, які вирощують дачники.

Автори «Моя дача. Сад та город» дали корисні поради щодо поливу саду.

Так, потреба у воді у плодових дерев особливо проявляється у першій половині літа, коли посилено ростуть пагони та плоди, але треба знати, що все залежить від виду.

Так, яблуня більш вимоглива до води, ніж груша, а слива і черешня більше, ніж вишня і абрикос. Літні сорти споживають менше води, ніж зимові, а дерева з більшим врожаєм споживають більше, ніж неврожайні. В умовах України важлива підтримка вологи у насінневих на глибину до 0,8 м, у кісточкових — до 0,6 м.

Садівникам радять у перший рік після посадки поливати дерева 4−6 разів за сезон — по 2−3 відра води на дерево. У наступні роки можна рідше, але більшими дозами. Під дорослі дерева (залежно від віку та розмірів) виливати від 10 до 50 відер.

Дерева краще поливати увечері. Причому вода не повинна бути холодною. Щоб дізнатися, чи потрібно поливати дерево, варто перевірити землю, взяту на глибині залягання кореневої системи. Якщо стиснута грудка землі розпадається при натисканні, полив необхідний.

Графік поливу залежить від виду.

Плодоносні насінневі поливають:

після цвітіння,

після опадіння надлишкової зав'язі у червні,

за 2 тижні до дозрівання літніх плодів, а якщо сорти осінні та зимові — у серпні.

Плодоносні кісточкові поливають:

навесні у період посиленого зростання пагонів,

за два тижні до дозрівання плодів.

Вологозарядкові поливи особливо важливі у роки із сухою осінню. Їх проводять наприкінці жовтня — у листопаді. Поливають у кільцеві канали навколо стовбурів, у борозни та дощуванням.

У ягідників свій графік поливу. Рослини з поверхневою кореневою системою більш вимогливі до вологи:

Суницю поливають перед цвітінням для зростання ягід і після збирання врожаю.

Малину — при формуванні зав'язі, у період дозрівання та після збирання врожаю.

Смородину та аґрус поливають 4−6 разів: перший раз — після цвітіння і закінчують вологозарядним поливом.

Раніше про особливості вирощування квітки вероніка розповіла «ФАКТАМ» квітникарка Марина Іващенко. Читайте про це в ексклюзивному матеріалі «Вероніка любить сонце, у тіні цвітіння не буде таким пишним, — квітникарка Марина Іващенко».

Фото Pixabay

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter