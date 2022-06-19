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Суспільство та люди

«МраZота вищого ступеня»: на Донбасі ексдепутатка здала свого сина-військового росіянам

11:15 19 червня 2022
Анжела Клименко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, який раніше розповідав, яке пекло влаштували загарбники в окупованому місті, повідомив про кричущий випадок: колишня депутатка однієї з сільрад здала свого сина — військовослужбовця ЗСУ — росіянам.

«Наша рубрика мраZота. Особливий випадок. Клименко Анжела Борисівна. Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангуського району здала власного сина у полон окупантам. МРАZота найвищого ступеня», — повідомив він на своїй сторінці у соцмережах.

Фото зі сторінки Петра Андрющенка

За його словами, Клименко брала участь в організації псевдореферендуму у 2014 році, а зараз добровільно перейшла на бік ворога та очолює один із гуманітарних штабів «Єдиної Росії».

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти захопили відомого футбольного арбітра та медика — 33-річного Дмитра Кубряка. На початку широкомасштабної російської агресії він працював у Дніпрі в нейрохірургії, а потім поїхав рятувати людей до Маріуполя.

Фото зі сторінки Петра Андрющенка

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