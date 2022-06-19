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Дворазовий олімпійський чемпіон одним ударом вирубав непереможного суперника: відео ефектного нокауту

12:36 19 червня 2022
Абрахам Нова та Робейсі Рамірес

У ніч на неділю, 19 червня, в андеркарді бою Артур Бетербієв — Джо Сміт-молодший на арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку відбувся поєдинок у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) між дворазовим олімпійським чемпіоном кубинцем Робейсі Раміресом (10 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 поразка) та непереможним досі уродженцем Пуерто-Ріко зі США Абрахамом Новою (21 перемога, 15 з них — нокаутом, 1 поразка).

28-річний володар золотих олімпійських медалей Лондона-2012 та Ріо-2016 (у різних вагових категоріях!) домінував над суперником і в п'ятому раунді одним ударом з лівої ефектно нокаутував свого ровесника Нову, завдавши супернику першої поразки в кар'єрі за здобувши вакантні титули WSBA та WBO Global у напівлегкій вазі.

Відеоогляд бою Робейсі Рамірес — Абрахам Нова

Зазначимо, що Робейсі Рамірес, який свого часу втік з Куби до США, виграв 10-й поспіль бій на професіональному рингу. Своєї єдиної поразки він зазнав у дебютному поєдинку у професіоналах, сенсаційно програвши влітку 2019-го американцеві Адану Гонсалесу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник Віталія Кличка Джуліус Френсіс одним ударом вирубав на вулиці забіяку.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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