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Україна

З перервами на повітряні тривоги: в Міносвіти розповіли, як проходитиме тестування абітурієнтів в умовах війни

12:46 19 червня 2022
Вступна кампанія

Через розв’язану рф кровопролитну війну в Україні, вступна кампанія 2022 буде особливою. Зокрема, замість традиційного ЗНО з трьох предметів абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест, який містить завдання з трьох предметів — української мови, математики та історії України. Тестових зошитів цьогоріч не буде — учасники складатимуть тести біля комп’ютерів у спеціально облаштованих аудиторіях екзаменаційних центрів. У яких саме регіонах будуть ці центри, і як проходитиме тестування в умовах воєнного стану, в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров:

«Попередньо у 21 області та місті Києві. Але ми ще робитимемо уточнення, оскільки за п'ять тижнів багато що може змінитися. Війна триває і зараз ми не можемо знати, чи буде під час проведення тесту безпечно в тих чи інших населених пунктах. Говорячи про безпеку, зазначу, що до центрів тестування є низка вимог, серед яких обов'язковий пункт — наявність укриття. Укриття має бути або в тому приміщенні, де проходитиме тест, або зовсім поруч. Якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, тестування відразу перерветься, і всі спустяться в укриття. Якщо тривогу скасують досить швидко, учасники зможуть піднятися в аудиторію та продовжити складання тесту. Але якщо тривога триватиме кілька годин, доцільно буде перенести тестування на інший день».

За словами Олега Шарова, скласти тест абітурієнт зможе у будь-якому регіоні — незалежно від місця, де він постійно проживає і де відвідував школу.

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