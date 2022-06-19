34.99 / 35.81 36.49 / 37.69
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Диво-підживлення із зелених трав для вашого городу: як правильно його приготувати

17:03 19 червня 2022
Компост

Огородники, які воліють удобрювати овочі натуральними засобами, рекомендують робити їх із деяких трав. Так, для помідорів підійде засіб, зроблений на основі кропиви, чистотілу та кульбаби.

Є й інші рослини, які допоможуть дачникам отримати добрий урожай. Автори «уДачного места» розповідають, які види рослин можна використовувати і як готувати підживлення.

Досвідчені городники радять у другій половині червня (бажано до 25 числа) добре удобрити розсаду, наситивши її необхідними компонентами, у тому числі магнієм.

А томати та огірки можна удобрити за допомогою підживлення, що містить сироватку та йод. Це не тільки зміцнить рослини, а й допоможе боротися із захворюваннями.

Фото Pixabay

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

Звернення за оформленням пенсії

Працювати доведеться до 2025 року: у ПФУ розкрили особливості призначення пенсій за віком

Податки

Кому з українців період воєнного стану не зарахують до страхового стажу

Пенсії

Хто з пенсіонерів не має права на щомісячну доплату 500 гривень після досягнення 80 років: роз'яснення ПФУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.