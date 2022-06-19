Диво-підживлення із зелених трав для вашого городу: як правильно його приготувати

Огородники, які воліють удобрювати овочі натуральними засобами, рекомендують робити їх із деяких трав. Так, для помідорів підійде засіб, зроблений на основі кропиви, чистотілу та кульбаби.

Є й інші рослини, які допоможуть дачникам отримати добрий урожай. Автори «уДачного места» розповідають, які види рослин можна використовувати і як готувати підживлення.

Досвідчені городники радять у другій половині червня (бажано до 25 числа) добре удобрити розсаду, наситивши її необхідними компонентами, у тому числі магнієм.

А томати та огірки можна удобрити за допомогою підживлення, що містить сироватку та йод. Це не тільки зміцнить рослини, а й допоможе боротися із захворюваннями.

Фото Pixabay

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