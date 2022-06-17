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Додайте сироватку та йод — збиратимете урожай овочів відрами

15:13 17 червня 2022
обробка розсади сироваткою та йодом

За словами городниці Раїси Поймало, яка раніше пояснила, як визначити кислотність ґрунту в саду та на городі та чому це так важливо, сироватка — це природні ліки для томатів від фітофтори та огірків від борошнистої роси. У сироватці багато корисних елементів для живлення, а кисле середовище гасить активність хвороботворних грибків.

«Йод являється найсильнішим антисептиком, — каже Раїса Поймало. - Тому таке поєднання сироватки з йодом дає подвійний ефект: захищає та підживлює культури. Обробляти можна не тільки огірки та помідори, а ще баклажанчики, перці, кабачки. Такий розчин повністю безпечний.

Рецептів приготування розчину є безліч, але ми користуємось багато років одним і тим самим перевіреним, який нам порадив агроном.

Розчин на 10 літрів рідини: 7 л сироватки, 3 л води, 15 крапель йоду. Якщо немає сироватки, то берете: 5 л — молока 1% магазинного, 5л — води, 15 — крапель йоду. Таким розчином ми обробляємо розсаду на городі та в теплиці один раз на тиждень".

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