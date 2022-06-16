Терміново проведіть важливе підживлення томатів у червні: вмить заплодоносять і дадуть великий урожай (відео)

Досвідчені садівники-городники знають, наскільки важлива кожна підгодівля розсади для отримання багатого врожаю. І те, що в другій половині червня висаджену розсаду потрібно дати всі необхідні компоненти, у тому числі і магній.

Про це нагадують автори youtube-каналу «Генеральський сад».

«Магній — дуже важливий макроелемент для рослин, він відповідає за утворення хлорофілу, і регулює зростання овочів. При його нестачі уповільнюється зростання та розвиток культури», — зазначають вони.

Особливо гостро брак магнію проявляється у другій половині вегетаційного періоду, коли стоїть спекотна погода та процес фотосинтезу збільшується.

При нестачі магнію у рослин блідне міжжилковий простір листової пластини, лист покривається мармуровим малюнком, окантовка поступово стає бурого відтінку і листова пластинка всихає. Крім того, нестача магнію призводить до запізнення розвитку рослини, пізнього цвітіння, невизрівання плодів.

Найчастіше дефіцит магнію спостерігється у томатів, висаджених у теплицях. Магній можна дати за допомогою домашнього або аптечного або садового порошку, який має назву сульфат магнію. Дане добриво забезпечить рослини ще й сіркою, яка також потрібна для їх розвитку. Про те, в яких пропорціях готувати розчин, дивіться відео.

Свій варіант робіт, які потрібно провести у другій половині червня, наводять і на youtube-каналі «Процвіток».

На їхню думку, зараз настав час звернути увагу на жирування томатів, яке проявляється в тому, що стовбури розсади стають потужнішими і жирнішими. Вони можуть роздвоюватися і навіть «розбудовуватися», а пасинки на них гладшають і швидко наростають. Крім стебел томатів «жируванню» піддається і листя, набуваючи інтенсивного зеленого кольору. Крім того, листи на верхівках кущів загортаються специфічною «змійкою». А квіткові кисті при цьому зменшуються в кількості та можуть закінчуватися пасинками.

Це все ознаки жирування томатів. Але іноді воно може бути спричинене об'єктивними причинами. Якими саме — у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» поділилися трьома способами підживлення томатів, які дозволять домогтися прискорення плодоношення та захистять від фітофтори.

Фото kvitkainfo.com

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter