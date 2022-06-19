Заняття по окремих днях і тижнях: стало відомо, чи повернуться виші до навчання офлайн у вересні

Попри розв’язану рф кровопролитну війну в Україні, у Міносвіти сподіваються у вересні поновити офлайн-навчання у вишах. Про це в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

— Ми сподіваємось, що в регіонах, де немає активних бойових дій, це стане можливим, — зазначив Олег Шаров. — Але лише у тих навчальних закладах, де зможуть забезпечити безпечні умови, де є укриття. Важливою є також місткість укриття — скільки людей одночасно зможуть там перебувати. Орієнтуючись на це, кожен університет продумуватиме принцип навчання. Наприклад, якщо укриття вміщує не більше 200 осіб, то тисяча студентів одночасно вийти на навчання не зможе. У таких університетах будуть складатись графіки — хто коли навчається онлайн, хто офлайн. Можливо, будуть навчатися по тижнях або днях — як вирішить адміністрація університету.

Але у прифронтових регіонах офлайн-навчання, за словами Олега Шарова, буде неможливим:

— В населених пунктах, де є загроза артобстрілу, офлайн-навчання бути не може — навчальний процес відбуватиметься лише онлайн. У регіонах, де зберігається лише загроза ракетного обстрілу та попередньо звучить сигнал повітряної тривоги (як, наприклад, у Києві чи західних областях), офлайн-навчання можливе, але лише з урахуванням дотримання всіх правил безпеки, про які йшлося вище. Студенти повинні розуміти, що ігнорувати сигнал повітряної тривоги, як зараз, на жаль, багато хто робить, не вийде — вони повинні будуть суворо дотримуватися встановлених правил. Усі учасники навчального процесу мають бути готові до цього.

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