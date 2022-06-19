Віцечемпіон України загинув на війні з рашистами за три дні до 30-річчя

Сайт-реквієм «Ангели спорту», створений на згадку про загиблих на війні з рашистами українських спортсменів, на жаль, поповниться ще одним прізвищем. Біля села Оріхове Донецької області загинув гравець команди української ліги американського футболу «Вінницькі Вовки» Ігор Бойко. Уродженець села Рожнятівка Томашпільського району Вінницької області три дні не дожив свого 30-річчя. Він був єдиним сином у сім'ї.

Як повідомляють на сайті Тульчинської РВА, Бойко загинув унаслідок вибухової травми під час виконання бойового завдання.

«Від імені нашого клубу, всіх гравців, всього товариства американського футболу України ми висловлюємо своє співчуття батькам та родині Ігоря. Він захищав свободу нашої країни та поклав за неї життя. Нехай наш герой спочиває з миром у кращому світі, а ворог наш не знає спокою ні на цьому, ні на тому світі», — йдеться у повідомленні «Вінницьких Вовків».

Зазначимо, що на початку кар'єри Ігор Бойко захищав кольори київських «Патріотів», а у складі «Вінницьких Вовків» став в 2017 році віцечемпіоном України.

Ігор Бойко (у центрі) зі срібною медаллю чемпіонату України з американського футболу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука Андрія Оніщука.

Фото Instagram

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