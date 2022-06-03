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Спорт

Троє дітей залишилися сиротами: російські окупанти вбили чемпіона Європи

19:12 3 червня 2022
Олександр Оніщук

Війна з Росією забрала життя ще одного відомого українського спортсмена. У боях із рашистськими окупантами загинув чемпіон України та чемпіон Європи серед молоді зі стрільби з лука Олександр Оніщук, який пішов на фронт після вторгнення російської нечисті 24 лютого.

«Страшна звістка прийшла з фронту: нашого уславленого лучника Олександра Онищука забрала проклята війна. Саша був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України, переможцем багатьох змагань. Правду кажуть, що війна забирає найкращих. Спочивай з миром, козаче, пам'ять про тебе буде вічною…» — йдеться у повідомленні на сторінці Рівненської обласної федерації стрільби з лука у Facebook.

У мирний час Олександр працював тренером зі стрільби з лука у Березнівській КДЮСШ на Рівненщині, але пішов захищати батьківщину. У спортсмена-героя залишилися дружина Олена та троє дітей — 5, 10 та 12 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях з окупантами на Херсонщині загинув віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк.

Фото Facebook

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