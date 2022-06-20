Макрон має великі проблеми: стали відомі результати парламентських виборів у Франції

У понеділок, 20 червня, стали відомі офіційні результати другого туру парламентських виборів у Франції. Коаліція «Разом!» президента Еммануеля Макрона отримала 245 мандатів у Національних зборах. Це означає, що прихильники Макрона втратили абсолютну більшість у парламенті, хоч і посіли перше місце.

Друге місце отримав головний конкурент президентської коаліції лівий блок «Новий народний екологічний та соціальний союз» (Nupes). У ньому під керівництвом Жан-Люка Меланшона об'єдналися ліві та «зелені». Вони отримали 131 місце у нижній палаті парламенту.

Явного успіху досягла популістська партія Марін Ле Пен «Національне об'єднання». Вона досягла 89 депутатських мандатів, що дозволить їй сформувати власну фракцію.

Такий розклад сил у Національних зборах ставить під питання реалізацію багатьох реформ, які обіцяв провести Макрон. Крім того, є послаблення підтримки глави держави з боку виборців.

Коаліції президента доведеться шукати підтримки в інших партіях. Очевидними є вимушені перестановки в уряді. Вже відомо, що не зміг обратися до парламенту міністр охорони здоров'я та голова Національних зборів Франції Рішар Ферран.

Домовлятися з Ле Пен Макрон не стане. Також під великим питанням його співпраця з Nupes, де багато комуністів. Лідер блоку Меланшон — колишній марксист. Він та його соратники звинувачують президента в тому, що «в країні панує економічний хаос, 10 мільйонів французів живуть у злиднях».

Меланшон вимагає зниження пенсійного віку, Макрон виступає за його поступове збільшення до 65 років. Такі самі розбіжності у двох політичних сил та з багатьох інших питань, зокрема, державного регулювання цін на товари першої необхідності та підвищення мінімальної зарплати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як у Франції відбулися президентські вибори. У другому турі зійшлися Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.

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