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Шоу-бізнес

Святослав Вакарчук вперше показав фото з сином

13:09 20 червня 2022
Святослав Вакарчук

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який під час війни підтримує своїми виступами українців у різних куточках країни, вперше показав фото з маленьким сином Іваном. 19 червня хлопчику виповнився рік. Музикант опублікував світлину з малюком, показавши його крихітну ручку, і зворушливо привітав із днем народження, який співпав із Днем батька.

«Святкувати перший рік сина в день батька — особливий подарунок долі!» — наголосив Вакарчук.

Святослав не афішує особисте життя. Він не розповідає про свою обраницю та не показує сина. Як повідомляють ЗМІ, спадкоємця музикантові народила кінопродюсер Євгенія Яцута. У травні її помітили з кругленьким животиком.

Незабаром Вакарчук знову стане батьком.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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