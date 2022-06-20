На Україну насувається холодний фронт: коли чекати на послаблення «вбивчої» спеки

Відповідно до прогнозів синоптиків сьогодні, у понеділок, температура просто зашкалює: у деяких регіонах показчики піднялися до рекордних +34!

На щастя, таке «пекло» триватиме недовго, і вже завтра, 21 червня, до нас прийде холодний атмосферний фронт і, як уже заявлено в його назві, очікується ослаблення спеки.

Про це пише синоптик Наталія Діденко.

Повітря стане свіжішим, і протягом вівторка температура повітря в західних, північних, і в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів.

Спека ще втримається завтра на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами, Сумщиною та Полтавщиною.

«Та й там уже в середу теж легше дихатиметься» , — обнадіює синоптик.

Атмосферний фронт — це зазвичай дощі. Тому 21 червня короткочасні дощі, місцями із грозами, пройдуть у західній частині України, на Півночі, а увечері можливі на Одещині, Миколаївщині та Луганщині

У Києві у вівторок очікується ослаблення спеки до +27 градусів, можливий дощ.

Крім того, завтра у більшості областей України, зокрема й у столиці, можливі сильні пориви північно-західного вітру.

У середу температура повітря вирівнюється по всій Україні, передбачається +20+26 градусів, а на Півночі навіть +17+20 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач склав прогноз на літо. Відповідно до нього, сильних опадів в Україні слід чекати у липні, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

Фото Інформатор Київ

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