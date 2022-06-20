Частини українців виплатять 13-у пенсію у розмірі 9 тис. грн: хто може на неї розраховувати

Деякі українські пенсіонери матимуть тринадцяту пенсію. На жаль, йдеться лише про тих наших співгромадян, хто отримує польську пенсію за інвалідністю чи за віком.

В Україні таких зараз налічується трохи більше ніж 3000 осіб, але щороку ця цифра збільшується майже на 200 осіб, пише CXID.info.

На виплату можуть розраховувати українці, які мають право отримувати від Польщі пенсію згідно з місцевою страховою системою. Справа в тому, що Україна та Польща уклали угоду, згідно з якою легально працевлаштовані у Польщі українці мають право на ті самі соціальні гарантії, що й поляки.

Для того, щоб отримувати пенсію у Польщі, чоловіки повинні мати 30 років стажу, а жінки 25 років. Розмір пенсії, як і в Україні, залежить від того, які страхові внески вносила особа та працедавець упродовж трудового періоду. Щодо розміру тринадцятої пенсії, то вона для всіх однакова — 1217,98 злотих (нетто), тобто майже 9000 гривень.

Щодо ж до решти українських пенсіонерів, то зараз якраз відбувається індексація виплат. Мають зрости мінімальна і максимальна пенсія.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, хто з українців у Польщі зможе з 1 липня отримувати додатково по 1500 злотих допомоги .

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