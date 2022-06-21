У противника великі втрати у командному складі, офіцерів запасу заманюють на війну короткостроковими контрактами, — Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська, не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та додали, що окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

За іншими напрямками ситуація станом на ранок 21 чеврня наступна:

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.

На Курахівському напрямку захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник втік.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Одночасно посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

«За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні українські військові завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі — так званих «вежах Бойка», які були захоплені росією після окупації Криму у 2014 році.

Фото Генштабу ЗСУ

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