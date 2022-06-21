Українці зможуть отримати безповоротні гранти у розмірі 250 тисяч гривень: кого це стосується

В Кабміні повідомили про надання безповоротніх грантів у розмірі до 250 тисяч гривень в межах нової програми «єРобота».

«Будь-який українець, який має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес: пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Заявку на грант треба буде подати через портал «Дія» чи відділення «Ощадбанку», додавши до неї бізнес-план. Оцінку проекту та його відповідність критеріям проведуть протягом 10 робочих днів.

Грант надаватиметься не готівкою, а коштами на окремий банківський рахунок, з якого можна буде оплатити обладнання, сировину, матеріали, інструменти, частково оплатити оренду приміщення.

«Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою „5−7-9“ у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу», — додав Шмигаль.

Уряд також затвердив ще дві програми для аграріїв у межах великого проекту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів «єРобота».

Так, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. В уряді орієнтовно очікують 3 тисячі грантів на рік, а загальний бюджет програми складе 7 млрд грн. Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років

Загалом на три програми держава виділить 16 млрд грн. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять іноземні партнери. Найближчим очікується затвердження програм безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT.

Раніше повідомлялося про програму, згідно з якої мікро- та малі підприємства могли розраховувати на гранти у розмірі 125 тисяч гривень. Йшлося, зокрема, про тих, хто постраждав в наслідок бойових дій.

Фото Кабміну

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