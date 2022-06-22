34.62 / 35.45 36.21 / 37.41
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Рашисти обстріляли Дніпропетровську та Донецьку області, є загиблі та поранені

9:54 22 червня 2022
Рашисти обстріляли Дніпропетровську та Донецьку області, є загиблі та поранені

Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Через ворожі атаки одне з сіл знеструмлене, є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко в Telegram.

«У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади — Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла» , — пише Резніченко.

За словами голови області, в інших районах області цієї хвилини спокійно.

Також минулої доби російські фашисти зазнали обстрілів Часовий Яр у Донецькій області. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, серед них діти.

Про це повідомив у Facebook начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Повідомляється, що армія рф обстріляла пляж на озері Золота Рибка у межах міста. За попередньою інформацією, противник використав касетні снаряди.

«Шість поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру… Усього внаслідок обстрілу загинула одна особа (мама двох дітей), 11 отримали поранення», — розповів Кириленко.

Нагадаємо, напередодні рашисти влаштували Армагеддон на Харківщині та обстріляли цивільну інфраструктуру на Одещині .

1064

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх смаколиків, коли спробували його

пенсія багатія

Підвищення пенсій у липні: чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Принц Вільям з дітьми

Принцу Вільяму 40 років: як провів ювілей онук королеви Єлизавети II

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.