Рашисти обстріляли Дніпропетровську та Донецьку області, є загиблі та поранені

Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Через ворожі атаки одне з сіл знеструмлене, є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко в Telegram.

«У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади — Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла» , — пише Резніченко.

За словами голови області, в інших районах області цієї хвилини спокійно.

Також минулої доби російські фашисти зазнали обстрілів Часовий Яр у Донецькій області. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, серед них діти.

Про це повідомив у Facebook начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Повідомляється, що армія рф обстріляла пляж на озері Золота Рибка у межах міста. За попередньою інформацією, противник використав касетні снаряди.

«Шість поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру… Усього внаслідок обстрілу загинула одна особа (мама двох дітей), 11 отримали поранення», — розповів Кириленко.

Нагадаємо, напередодні рашисти влаштували Армагеддон на Харківщині та обстріляли цивільну інфраструктуру на Одещині .

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