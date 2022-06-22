Без каблуків і у прозорій сукні: Ганна Сагайдачна показала, як українкам краще одягатися до кінця війни (відео)

Актриса Ганна Сагайдачна, зірка серіалу «Кріпосна», яка розповідала про свій невдалий шлюб, продовжує ділитися життєвими мудростями з українками.

Так, напередодні вона опублікувала пост, в якому порадила, яке взуття дівчатам і жінкам краще носити зараз, коли йде війна і стоїть «пекельна» спека.

«Після нашої перемоги обов'язково знову ходитиму на підборах, а поки що зручні кросівки — моє все. Хто, як я? А взагалі я просто захоплююся українськими дівчатами, які незважаючи на всі знаходять у собі сили чудово виглядати. PS Не падаємо духом! Все буде Україна. Упевнено наближаємось до нашої Великої Перемоги!» — написала акторка.

Читачки акаунта Ганни дружно підтримали її лайками та словами схвалення.

А кілька днів тому українська красуня розмістила чуттєве відео, яке можна розцінювати як рекомендації щодо того, що краще носити у спеку.

У ролику Ганна ходить огорожею оглядового майданчика – як подіумом – на тлі знаменитих видів Києва. При цьому на ній дуже легке, злегка "просвічує" сукню.

"Все, що я хотіла і про що мріяла, є у мене тут, в Україні. Іншого я не хочу", - підписала акторка відео.

Щасливе обличчя Ганни підказує, що одягатися в спеку теж треба розумно — принаймні до нашої перемоги. Яка хочеться вірити актрисі, вже близька.

До речі, цей образ Ганни Сагайдачної також припав до душі її фолловерам.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у партнера Ганни зі зйомок у серіалі — актора Тараса Цимбалюка — розпався вже другий шлюб. Пара провела разом чотири роки.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter