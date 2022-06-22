Грози та спека до 33 градусів: синоптики розповіли про погоду в Україні наприкінці червня

Як раніше повідомляли синоптики, на Україну насувається холодний фронт. Але чи надовго похолодання та якої погоди чекати найближчими днями? Із цими запитаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 22 червня, грозові дощі очікуються у всіх регіонах, крім Івано-Франківської та Одеської областей, а також Закарпаття, де буде сухо, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень місцями на півночі та в центрі — до 17 градусів, у Закарпатській області повітря прогріється до 27 градусів тепла.

У четвер, 23 червня, грози очікуються у багатьох областях України. У західних регіонах без опадів. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі та сході місцями близько 20 градусів. Справжнє літнє тепло буде у Закарпатській області — до 29 градусів.

У п'ятницю, 24 червня, як і раніше, дощитиме в більшості регіонів України. Сухо лише на заході. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Полтавській області стовпчики термометрів покажуть плюс 20, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 33 градусів.

У суботу, 25 червня, очікуються грози в центрі України, а також на сході та півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у південних областях місцями комфортні 22 градуси, а ось на заході місцями буде спека до 33 градусів.

У неділю, 26 червня, дощі з грозами очікуються у центрі, а також на сході та півдні країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у південних областях місцями плюс 22, у Закарпатській області повітря прогріється до 33 градусів тепла.

— У період 27−30 червня очікується суха та спекотна погода, завдяки полю повішеного тиску, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Щоправда, вдень 29−30 червня у Карпатах, центральних, східних та південних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. У цей період очікується така температура: ночами — 18−24 вище за нуль, а от вдень — до плюс 27−33.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мешканці низки країн Західної Європи знемагають від аномальної спеки. Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що таку погоду принесла рання хвиля тепла з Північної Африки. Вона до того ж відрізняється надзвичайно високою інтенсивністю.

Фото · Pixabay

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter