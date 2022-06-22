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«Ти неймовірний, моє кохання»: співачка Alyosha зворушливо привітала чоловіка з днем народження

14:17 22 червня 2022
Тарас Тополя та Alyosha

Лідеру гурту «Антитіла» Тарасу Тополі, який зараз захищає Україну від російських загарбників, 21 червня виповнилося 35 років. Музикант зустрів день народження на передовій, під обстрілами. Цього ж дня гурту виповнилося 14 років.

«Вперше зустрічаємо день народження на передовій під шкварчання рацій (як добре, що вони є). По позиціях працює рашистський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого та вбитого. Проте атмосферка ще та. Дякую всім заздалегідь за вітання та донати на підтримку нашого батальйону. Такі подарунки сьогодні, як ніколи, є доречними. Все витрачається на нашу спільну перемогу», — написав Тарас Тополя в Інстаграм.

Також музикант анонсував сюрприз для своїх передплатників. Він виставив на рандомний аукціон свої особисті військові речі та закликав підтримати ЗСУ фінансово, щоб разом наблизити перемогу.

Зворушливо привітала чоловіка співачка Alyosha, яка з трьома дітьми зараз перебуває у США, бере участь у благодійних концертах на підтримку України. Олена (справжнє ім'я артистки) показала, як Тарас виглядав під час їхнього знайомства, і зворушливо освідчилася йому.

«Зустріла тебе таким. Мудрим, з великим серцем, з чітким усвідомленням усього, що існує… Це те, чого ти навчаєш усіх, хто поруч із тобою, хто любить тебе, хто тебе відчуває! Ти не змінився, лише зачіскою. Ти неймовірний! Моє кохання❤З днем народження, Тополька. Дуже чекаємо з дітьми теплих обіймів твоїх», — написала Олена.

Тарас відповів їй взаємним зізнанням: «Кохаю».

До привітань приєдналися зіркові колеги та шанувальники. Вони бажають якнайшвидшого миру та просять Тараса берегти себе.

Раніше Тополі зворушливо зізнався у почуттях дружині.

Alyosha розповіла, як ухвалила рішення Тараса вступити до ЗСУ.

Фото: instagram.com/antytila_official

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