«Шукають фахівців з логістики, різних перевізників, водіїв вантажівок»: українцям розповіли, де знайти роботу у Польщі

У Вроцлаві відбувся Ярмарок вакансій для мігрантів, присвячений українським біженцям. Організаторкою заходу стала «Фундація Україна», яка зібрала понад 20 працедавців, відкритих для працевлаштування наших земляків.

«Ми вже четвертий рік займаємось адаптацією та інтеграцією іноземців в Нижній Сілезії, організовуємо безплатні ярмарки вакансій для мігрантів, які живуть у Вроцлаві та на околицях, — розповіла «ФАКТАМ» Світлана Кучеренко, фахівець з комунікацій організації «Фундація Україна». — Легальне працевлаштування біженців — це гостра проблема на ринку праці Вроцлава. За даними, наданими Прикордонною службою Польщі, від 24 лютого польсько-український кордон перетнуло вже майже 3,3 млн біженців з України. Вроцлав є одним з міст, до якого приїжджає найбільше біженців. Від початку 2022 року сюди прибуло понад 187 тис. громадян України, збільшивши чисельність населення на 23%. Це означає, що кожен четвертий мешканець Вроцлава — це українець. Навіть приймаючи до уваги той факт, що більшість біженців — це жінки й діти, проблема працевлаштування в цьому році є актуальною, як ніколи, тому що багато осіб розглядають перспективу працевлаштування і проживання у Вроцлаві. Ярмарок вакансій надає іноземцям можливість на віднайдення фінансової стабільності та незалежності, це чудовий шанс на те, щоб знайти легальну роботу, що дасть іноземцям фінансову стабільність і незалежність в новому місті! Тому наша організація і цього року вирішила організувати подію, що полегшить адаптацію нових мігрантів у Вроцлаві та допоможе працедавцям знайти працівників з високими кваліфікаціями. Крім того, це шанс створити спільний простір для локальних працедавців, що шукають працівників, та іноземців і біженців з України, що мають різний досвід і компетенції і шукають роботу у Вроцлаві.

Учасники ярмарку мали можливість познайомитися зі специфікою працевлаштування в Польщі, перевірити своє резюме (CV) і дізнатися, чого очікувати на кваліфікаційній розмові, та взяти участь в цікавих семінарах, пов’язаних із працевлаштуванням і персональним розвитком. Завдяки цьому досвіду учасники дізнались, в якому напрямку розвивати свої компетенції, аби досягти карʼєрного успіху".

За словами організаторів, часто польські роботодавці шукають фахівців з логістики, різних перевізників, водіїв вантажівок.

«Завжди є попит на працівників в готельно-ресторанному бізнесі, це також пов’язане з літнім сезоном. Завжди є потреба у кваліфікованих IT-фахівцях, — додає спеціалістка з профорієнтації з організації „Фундація Україна“ Йоанна Хандзяк-Бучко. — Також є великі шанси на отримання роботи у фінансовій сфері, наприклад, бухгалтерам. Вроцлав має найбільше вакансій для роботи. Натомість в менших містечках або на окраїнах міст найчастіше знаходяться великі заводи та фірми. В них знайдуть роботу люди, які можуть працювати фізично. Варто пам’ятати про покращення та підвищення своїх компетенцій, це може збільшити ваші шанси на польському ринку праці. Знання польської чи англійської мови зробить вас конкурентноздатним та дасть можливість знайти кращу роботу».

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