«Роботи вистачить усім»: у Польщі скаржаться на брак сезонних працівників

Попри те, що Польща прийняла рекордну кількість біженців з України, там спостерігається дефіцит працівників. І через це польські роботодавці змушені підвищувати зарплати. Що, своєю чергою, відіб'ється на цінах на харчові продукти, які у Польщі й без того зросли через рекордну інфляцію. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

«Роботодавці у сфері громадського харчування у відчаї. Ми підвищуємо ставки, а охочих працювати все одно немає, — розповів польському виданню Яцек Чаудерна, ресторатор та президент Польської торгової палати гастрономів. — Компанії заповнюють частину вакансій біженцями з України, але на заваді є незнання польської мови. Згідно з даними сайту OLX Praca, на частку гастрономії припадає більша частина (майже п'ята частина) опублікованих там сезонних вакансій у травні. За останні три місяці з'явилося понад 53,3 тисячі пропозицій для сезонних та тимчасових співробітників. Це на 16 відсотків більше, ніж за той же період 2021 року».

За його словами, якщо минулого року деякі галузі (зокрема готельно-гастрономічний, автомобільний напрямок) скоротили потреби в кадрах через коронавірус чи брак комплектуючих, то зараз вакансій стає дедалі більше. А конкуренція за сезонних робітників посилюється, підвищується їхня заробітна плата, особливо чоловікам.

Раніше «ФАКТИ» публікували відповіді юристів на найпоширеніші запитання щодо виїзду українців за кордон в умовах воєнного стану.

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