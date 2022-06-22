Ворог застосовує авіацію та артилерію, намагаючись захопити Бахмут і Сєвєродонецьк, але ЗСУ чинять йому гідний опір, — Генштаб

Російським окупантам не вдається здійснити прорив на Донбасі, не дивлячись на активне застосування ними ствольної та реактивної артилерії і авіації. Також ЗСУ стримують ворога на Харківщині, де той намагається заблокувати вихід наших військ на кордон з рф. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також на Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ, а на Донецькому — просунутись у напрямі до Бахмута задля встановлення повного контролю над обласним центром Луганщини — Сєверодонецьком. Проте бойові дії там тривають.

Також на Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського, однак в районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

Тим часом на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою стримання ЗСУ і недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Нагадаємо, сьогодні ж ворог завдав ударів по об'єктам цивільної інфраструктури у Миколаївській та Харківській областях.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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