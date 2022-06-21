У противника успіхи на Сєвєродонецькому напрямку, а ЗСУ тиснуть на Херсонському і потужно вдарили по Зміїному: останні дані з фронту
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають. На напрямку Тошківка — Підлісне ворог зайшов у населені пункти Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті 21 червня.
За іншими напрямами ситуація наступна:
- На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.
- На Харківському напрямку артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.
- На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.
- На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Виявлено формування зведених підрозділів ворога. Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля — Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.
Тим часом речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк назвала успішними дії українських військових на Херсонському напрямку, передає «Громадське».
«Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачено сили на облаштування 2-го і 3-го рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємось… Ми закріпимося на цих рубежах і обов’язково про це повідомимо», — повідомила вона та закликала всіх «зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень», поки військова операція триває.
А у командуванні згадали про зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний: «Те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, підраховує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення».
Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) назвали Херсонщину критичною територією — єдиною з українських областей, де російська армія утримує позиції на західному березі Дніпра. Автори звіта стверджували, що якщо Україна поверне Херсон, то опиниться у більш сильної позиції, щоб відбити майбутні напади росії.
Фото Генштаба ЗСУ369
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