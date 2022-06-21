У противника успіхи на Сєвєродонецькому напрямку, а ЗСУ тиснуть на Херсонському і потужно вдарили по Зміїному: останні дані з фронту

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають. На напрямку Тошківка — Підлісне ворог зайшов у населені пункти Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті 21 червня.

За іншими напрямами ситуація наступна:

На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.

На Харківському напрямку артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.

На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Виявлено формування зведених підрозділів ворога. Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля — Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.

Тим часом речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк назвала успішними дії українських військових на Херсонському напрямку, передає «Громадське».

«Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачено сили на облаштування 2-го і 3-го рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємось… Ми закріпимося на цих рубежах і обов’язково про це повідомимо», — повідомила вона та закликала всіх «зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень», поки військова операція триває.

А у командуванні згадали про зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний: «Те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, підраховує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення».

Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) назвали Херсонщину критичною територією — єдиною з українських областей, де російська армія утримує позиції на західному березі Дніпра. Автори звіта стверджували, що якщо Україна поверне Херсон, то опиниться у більш сильної позиції, щоб відбити майбутні напади росії.

Фото Генштаба ЗСУ

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