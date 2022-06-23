Українцям дозволили збирати гриби та ягоди на території Білорусі: рівненська влада попереджає про провокацію

У білорусі, яка проводить військові навчання, облаштовує кордон з Україною та особливу увагу приділяє підготовці ДРГ, заявили, що жителі українського прикордоння з 1 липня можуть збирати гриби та ягоди у Столінському районі рб.

«Щороку приймається рішення про сезонну, тимчасовий спрощений пропуск жителів українського прикордоння на білоруську територію до республіканського ландшафтного заказника „Ольманські болота“ в межах Столинського району. Незважаючи на відсутність подібного запиту з української сторони, сезон 2022 не стане винятком», — заявили у білоруській прикордонній службі.

Зазначається, що з 1 липня мешканці прикордонних регіонів пішки або велосипедами зможуть перетинати українсько-білоруський кордон за спрощеним режимом у пунктах пропуску «Мутвіца», «Хінічів», «Селище» на напрямках сіл Дроздинь, Березове та Познань відповідно.

«Вони функціонуватимуть з 1 липня до 10 серпня (з 6 до 22 години) та з 1 вересня до 15 листопада (з 7 до 20 години)… Однак виходячи з погодних умов можливі зміни термінів та часу їхньоїроботи» , — зазначили у прикордонній службі рб та попередили, що для перетину кордону потрібно мати при собі національний паспорт у вигляді книжки, а не пластикові картки; довідку із сільського виконкому з фотографією за підписом голови та печаткою; перепустку на право перебування у прикордонній смузі, видану органами прикордонної служби рб, а також іменну квитанцію про оплату мита за відвідування заказника «Ольманські болота».

Тим часом українська влада попереджає про провокацію. Так, голова Рівненської ОВ Віталій Коваль закликав жителів регіону не перетинати кордон, як це було прийнято раніше. За його словами, кордон із українського боку буде закрито.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що лукашенко вирішив збільшити чисельність білоруської армії та розконсервувати арсенали зі старою радянською зброєю. З території цієї країни неодноразово завдавалися ракетні удари по Україні, небезпека зберігається й досі.

Фото Pixabay

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