«Пишіть внизу, збоку — де вважаєте за потрібне»: що робити, коли водія зупинили поліцейські й виписують постанову

Напевно, не існує жодного водія, якого хоча б раз в житті не зупиняв співробітник поліції. Що ж робити і як себе вести в такій ситуації, розповів адвокат Роман Сімутін.

«Розпочніть відеознімання — ваш доказ. Прочиніть вікно та зачиніть двері. З авто не виходьте. Поліціянт повинен представитися та на вашу вимогу надати посвідчення для ознайомлення, повідомити одну з десяти причин зупинки — ст.ст. 18, 35 ЗУ «Про Національну поліцію». Не вимагати у вас документи. Правоохоронець повинен надати докази правопорушення і тільки після цього вимагати документи. Погоджуєтеся — не погоджуєтеся з порушенням, не важливо, головне — ніколи не давайте документи в руки. Бо, як часто буває, за 5 хвилин шитимуть вам кермування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Якщо ваші аргументи не почули й поліціянт почав розглядати справу та виписувати штраф, заявіть клопотання про надання правової допомоги та заперечте порушення. На даному етапі все може закінчитися й вас відпустять — шанси 50/50, якщо ж ні, то одержите постанову. В їхньому та своєму екземплярі постанови напишіть: «Не погоджуюся, докази відсутні. Мені відмовлено в наданні правової допомоги». Вам скажуть, що у постанові не можна писати, тільки розписуватися. Не слухайте: пишіть внизу, збоку — де вважаєте за потрібне. Проте обов’язково зазначте своє зауваження".

Після того, за словами адвоката, забирайте примірник постанови та рушайте. Оскарживши постанову, отримаєте беззаперечну перемогу й компенсуєте витрати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українцям почали видавати посвідчення водія, які повністю адаптоване до документів європейського зразка.

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