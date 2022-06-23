Над Україною зчепляться циклон та антициклон: хто завтра грітиметься на сонці, а кому чекати на зливи

У червні погода радувала українців різноманітністю — то спека вище +30 градусів, то похолодання.

А ось у п'ятницю, 24 червня, в країні боротимуться циклон та антициклон, повідомляє синопткиня Наталія Діденко.

«На Лівобережжі циклон, центр якого розташувався на схід від України, зумовить дощі, грози та при грозах навіть шквалисте посилення вітру. А ось у західних областях, північних та багатьох центральних антициклон на ім'я Frido витіснить опади і зробить завтра погоду сонячною, сухою», — зазначила вона.

Вітер 24 червня очікується північно-східним, поривчастим, місцями зі штормовими поривами до 15−18 метрів за секунду. Упродовж дня температура — до +24+27 градусів.

У Полтавській, Сумській, Харківській, у Кропивницькому з районами, у Запоріжжі буде прохолодніше — до +19+23 градусів.

У Києві у п'ятницю — мінлива хмарність, сонечко, сухо та тепло. Температура — до +25, +26 градусів. Щоправда, вітер буде поривчастим.

Тим часом у ДСНС попередили, що вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних областей та на Сумщині очікуються грози, в окремих районах град та шквали до 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Наталія Діденко зазначила, що найближчим часом домінуватиме «приємне літнє тепло» і що сильна спека є малоймовірною.

А заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня раніше прогнозувала, що 27−30 червня в Україні очікується суха та спекотна погода. Щоправда, вдень 29−30 червня у Карпатах, центральних, східних та південних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. У цей період очікується така температура: ночами — 18−24 вище за нуль, а вдень — до плюс 27−33.

Фото Pixabay

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