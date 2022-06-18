Кондратюк схвалив перенесення «Євробачення-2023» до Британії: «Єдине можливе логічне рішення»

Український продюсер Ігор Кондратюк вважає правильним рішення не проводити Євробачення-2023 в Україні. Про це він сказав у коментарі «24 каналу».

«EBU прийняла, швидше за все, єдине можливе логічне рішення: перенести „Євробачення“ до Великобританії. Чому логічне? Тому що під час війни та ракетного обстрілу Росією всіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді», — сказав Кондратюк.

Також він прокоментував і обурення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка рішенням EBU.

«Незадоволення Олександра Ткаченка я розумію, оскільки EBU, мабуть, навіть не порадилася з Україною, а просто поставила нас перед фактом скасування „Євробачення“ в Україні», — сказав Кондратюк.

Нагадаємо, що 17 червня Європейський мовний союз зробив заяву, що ухвалив рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні та пояснив своє рішення тим, що не всі умови можуть бути виконані, відповідно і «Євробачення-2023» не може бути проведено в Україні.

У свою чергу міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що обурений таким рішенням EBU. Він наголосив, що «нас поставили перед фактом без обговорення можливостей інших варіантів».

«Ми вимагатимемо змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов'язання, про що було неодноразово зазначено Європейському мовному союзу. Тому ми вимагаємо додаткових переговорів щодо проведення „Євробачення-2023“ в Україні», — зазначив Ткаченко.

Як писали «ФАКТИ», 14 травня гурт Kalush Orchestra здобув тріумфальну перемогу на «Євробаченні», набравши максимальну кількість балів.

Фото: СТБ

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