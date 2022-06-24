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ФІГУРКА ДНЯ.
«Порцелянові» історії.
24 червня 2022

7:55 24 червня 2022
СХІДНИЙ МІСЯЦЬ
Інф. «ФАКТІВ»
СХІДНИЙ МІСЯЦЬ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2004
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 34×32 cm

— Вчителю, — запитав одного разу слухач японського ліцею торгових відносин викладача, — яка, на вашу думку, роль випадку, успіху в успіху?

— Спочатку поясни мені, що ти сам розумієш під випадком чи успіхом, — запропонував учитель.

Учень на якесь задумався, а потім сказав:

— Ну, випадок — це коли, наприклад, я звертаюся до клієнта, і виявляється, що в нього якраз закінчився товар, такий же, як я продаю, а постійний постачальник чомусь не може терміново привезти необхідну кількість, і в результаті я отримую нового клієнта. А успіх… Ну, наприклад, я йду в гості і там знайомлюся з людиною, яка приймає рішення про закупівлю в підприємстві, до якого я давно шукав підхід.

— Може, ти помічав, а може, й ні, — сказав вчитель, уважно вислухавши юнака, — але ті, кого ти вважаєш щасливими, просто більше за інших працюють. Вони частіше звертаються до того, кого хочуть бачити своїм клієнтом, частіше ходять туди, де є можливість зустріти потрібну їм людину.

— Ви хочете сказати, що це лише ймовірність? — здивувався учень.

— Ні, не тільки ймовірність… Насамперед це — праця. Наполеглива і послідовна праця. Ось, власне, і весь секрет успіху. У будь-якій, до речі, справі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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