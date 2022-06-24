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Суспільство та люди

Намагався прогнати рашистів викруткою: окупанти вбили на порозі власного будинку чемпіона СРСР та Європи з автомобільного багатоборства

17:57 24 червня 2022
Анатолій Древаль

Російські фашисти вбили на порозі власного будинку в селі Мила на Житомирській трасі Анатолія Древаля — чемпіона Європи та СРСР з автомобільного багатоборства, ветерана автомобільного спорту, талановитого механіка та каскадера.

Історію Анатолія розповіли у сюжеті на каналі «Народний», пише Цензор.нет.

«Рашисти вбили його за те, що коли вони вторглися в його двір і вбили двох його собак, він вийшов до них з викруткою і почав матом їх лаяти та проганяти. Тато міг, у нього був досить різкий характер і він завжди казав те, що думає. Росіяни вбили тата прямо біля дверей, які ведуть до будинку», — розповіла донька Древаля.

Розстріляний чоловік понад місяць пролежав на порозі власного будинку, де оселилися путінські солдати-вбивці. Загарбники жили у його будинку, спокійно переступаючи через труп на порозі, а потім усе підпалили.

Донька місяць писала листи батькові, доки не зрозуміла, що відповіді не дочекається. І вже після приїзду з табору біженців у Франції поховала прах тата на Байковому.

Нагадаємо, ще на початку вторгнення в Україну в селі Борівському під Сєвєродонецьком було вбито відомого волонтера, героя публікації «ФАКТІВ» Олександра Кононова. З 2014 року Олександр допомагав українській армії, і за це поплатився, провівши три місяці у полоні у бойовиків. 2022 року волонтера вбили у його будинку — окупанти безжально застрелили людину в інвалідному візку.

Фото з соцмереж

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