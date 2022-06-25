Дедлайн для путіна: у розвідці назвали дві дати, на які російський диктатор орієнтується у війні з Україною

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скибицький, який раніше заявляв, що росія не відмовилася від планів щодо повної окупації нашої країни, назвав першою «знаковою» для країни-окупанта датою 11 вересня, коли в росії планують провести єдиний день голосування і коли можуть бути порушені питання про приєднання окупованих українських територій.

«Саме цього дня можуть порушуватися питання проведення „референдумів“ або інших заходів щодо приєднання окупованих територій до росії, або створення квазідержавних утворень на кшталт „херсонська народна республіка“, або об'єднання їх з Кримом» , — заявив він в інтерв'ю «РБК-Україна», додавши, що дедлайни «спецоперації» залежатимуть від опору українців та можливостей наших Сил оборони.

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За словами Скибицького, мета росіян — контроль усієї території Донецької та Луганської областей, проведення на них відповідних заходів. Другий напрямок — це Херсонська область, яку окупанти «майже повністю захопили і тепер ламають голову, що робити та як далі діяти».

«Все це політтехнологи російської федерації зараз опрацьовують, йде активне вивчення наших територій, соціальної ситуації і того, що з ними робити загалом — інтегрувати чи не інтегрувати. Це питання дилемне. Але перша дата — це 11 вересня», — зазначив він і додав: «Наступна можлива дата, яка зараз активно обговорюється, — це 30 грудня 2022 року, коли буде 100 років від створення Радянського Союзу. Але весь подальший розвиток подій залежатиме від того, який успіх вони матимуть і наскільки ми не дамо реалізувати їхні плани».

Ексклюзивний матеріал «В Офісі президента є люди, які готові і хочуть піти на компроміс із росією», — військовий експерт Олег Жданов читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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