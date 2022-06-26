Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Незважаючи на майбутню індексацію пенсій у липні, одна з груп пенсіонерів поки що не отримуватиме обіцяних їй виплат.

Йдеться про пенсіонерів віком від 70 до 75 років.

Адже всім, хто досяг 75 років, вікову надбавку почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року, нараховуючи доплату з дня досягнення віку. Тобто її починають нараховувати не з початку календарного місяця, а після дня народження пенсіонера, тож за перший місяць вона може бути виплачена не повністю. Після березневої індексації українці віком 75+ отримають додатково 456 гривень (замість 400 гривень).

А з 1 квітня 2020 року особам, які досягли 80 років, встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень (внаслідок весняної індексації ця сума зросла до 579 гривень).

Тепер дійшла черга і до «молодших» пенсіонерів — людей, які досягли віку 70 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть додатково 300 гривень, пише «На пенсії».

Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року. Тобто доплату отримають ті, хто має пенсію менше 10 тисяч гривень.

За розрахунками міністерства, у разі включення до програми пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде підвищено доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам.

Звісно, прогнозувати підвищення пенсій у жовтні зараз ще зарано, тим більше у воєнний час. Але незважаючи на військовий стан, підвищення пенсій йде згідно з графіком.

Нагадаємо, що українцям із 1 липня проведуть індексацію пенсій. Внаслідок підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних мінімальна виплата збільшиться з 1934 до 2027 грн, у той час як максимальна пенсія — з 19 340 до 20 270 грн.

За кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн (зараз 19,3 грн).

Тобто, якщо у червні ви отримали пенсію у розмірі 1934 грн (наприклад, вам не вистачало стажу), то після 1 липня зможете розраховувати вже на 2027 грн. Як завжди, більше пощастило «багатим» пенсіонерам. Для них підвищення становитиме вже 930 грн.

Як писали «ФАКТИ», деякі українці можуть зіткнутися із зменшенням трудового стажу та суми пенсійних виплат.

Фото Pixabay

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