Небезпечна здоба: молода жінка ледь не втратила руку, яку «зажував» верстат для кондитерських виробів (фото)

У Дніпрі, який зазнає ракетного обстрілу росіян, стався інцидент з жінкою 1995 року народження — її рука застрягла у верстаті для кондитерських виробів. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Інцидент трапився сьогодні, 26 червня. О 01:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Океанській у Самарському районі потребує допомоги жінка. Її рука застрягла у верстаті для кондитерських виробів.

«Після прибуття надзвичайників до місця події встановлено, що права рука жінки застрягла у верстаті для виготовлення кондитерських виробів. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання зрізали металевий елемент конструкції верстата та звільнили кінцівку. Постраждалу жінку 1995 року народження госпіталізували у міську клінічну лікарню № 16», — повідомили у ДСНС.

Для порятунку жінки було залучено 6 фахівців. У якому стані зараз перебуває жінка і чи вдасться зберегти її руку — поки що не повідомляється.

Як писали «ФАКТИ», минулого року у Запоріжжі рятувальникам довелося звільняти з машини для замішування тіста 18-річну дівчину, а кілька років тому у Києві рятували чоловіка, рука якого застрягла в унітазі.

Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

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