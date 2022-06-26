Небезпечна здоба: молода жінка ледь не втратила руку, яку «зажував» верстат для кондитерських виробів (фото)
У Дніпрі, який зазнає ракетного обстрілу росіян, стався інцидент з жінкою 1995 року народження — її рука застрягла у верстаті для кондитерських виробів. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Інцидент трапився сьогодні, 26 червня. О 01:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Океанській у Самарському районі потребує допомоги жінка. Її рука застрягла у верстаті для кондитерських виробів.
«Після прибуття надзвичайників до місця події встановлено, що права рука жінки застрягла у верстаті для виготовлення кондитерських виробів. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання зрізали металевий елемент конструкції верстата та звільнили кінцівку. Постраждалу жінку 1995 року народження госпіталізували у міську клінічну лікарню № 16», — повідомили у ДСНС.
Для порятунку жінки було залучено 6 фахівців. У якому стані зараз перебуває жінка і чи вдасться зберегти її руку — поки що не повідомляється.
Як писали «ФАКТИ», минулого року у Запоріжжі рятувальникам довелося звільняти з машини для замішування тіста 18-річну дівчину, а кілька років тому у Києві рятували чоловіка, рука якого застрягла в унітазі.
Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області712
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter