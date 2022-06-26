В Україні планується «нестача дощів»: синоптик розповіла, де «присмажить» до палючих +33 градусів

Відповідно до прогнозів синоптиків, неділя — практично останній день червня із більш-менш сприятливою погодою.

А вже у понеділок в Україну хлине спека з максимумами до +28+33 градусів, пише синоптик Наталія Діденко.

Температурна мапа Європи

Для Києва понеділок, та й практично весь новий тиждень, обіцяє спеку з «піком» у середу, 30 червня. Дощів до цього дня у столиці не буде.

Та й загалом по країні дощів явно не вистачатиме: вони пройдуть лише в деяких «обраних» регіонах, що зробить спеку практично нестерпною, особливо на фронті.

«На спеку не варто скаржитися, тому що в такий літній час, як зараз, вона гостює в Україні вже кліматичну вічність», — пише синоптик.

При цьому Наталія Діденко радить по можливості попрацювати он-лайн на дачах або в селі неподалік (ймовірно, натякаючи на те, що найкраще перебувати вдома під кондиціонером та дивитися на сайті «ФАКТІВ» відео про поради дачникам).

Також синоптик закликає поважати людей у військовій формі — адже це головний наш щит від російського ворога (крім української мови, людяності, розуму та любові до свого ближнього).

Нагадаємо, раніше і в Українському Гідрометцентрі прогнозували, що кінець червня в Україні відзначиться сухою та спекотною погодою. Проте, за словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Наталії Голені, вдень 29−30 червня у Карпатах, центральних, східних та південних областях місцями можливі короткочасні дощі із грозами.

Фото Генштабу ЗСУ

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