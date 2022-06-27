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Україна

Війну з Україною очолив новий рашистський генерал: що про нього відомо

10:28 27 червня 2022
Геннадій Жидко

Місце генерала армії росії Олександра Дворнікова, призначеного у квітні командувачем російських військ, що ведуть бойові дії на території України, зайняв генерал-полковник геннадій жидко.

Таке припущення зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW) після інспекції міністром оборони росії сергієм шойгу російських сухопутних військ. Зазначається, що жидко сидів поруч із шойгу, але табличка з його ім'ям була розмита міністерством оборони росії. Його призначення не підтвердили офіційно, як це було зроблено у випадку з командувачами двох російських угруповань в Україні.

жидко у 2016 році обіймав посаду начальника штабу угруповання зс рф в Сирії. Восени 2021 року був призначений заступником міністра оборони рф — начальником Головного військово-політичного управління зс рф.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що південним угрупуванням російських військ в Україні керує генерал-полковник сергій суровікін, а центральним — генерал-полковник олександр лапін. Обидва свого часу керували російським угрупуванням у Сирії.

Фото з Вікіпедії

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