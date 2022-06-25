Ще один «сирієць»: путін змінив командувача силами рашистів на Донбасі, — розвідка

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що у червні російське вище командування, ймовірно, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні: командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південним угрупуванням військ (ПГВ) генерала армії Олександра Дворнікова, якого називають «сирійським м'ясником».

У британському міноборони зазначають, що Дворніков також певний час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира, і що командування ПГВ, можливо, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки Південне угруповання продовжує відігравати центральну роль у наступі росії на Донбасі. «Протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції та жорстокості», — йдеться у повідомленні.

Напередодні російське міноборони вперше відкрито назвало генералів, які керують «спецоперацією» в Україні: південним угрупованням — Сергій Суровікін, а центральним — генерал-полковник Олександр Лапін.

Лапін з жовтня 2018 по січень 2019 року був командувачем російського угрупування військ у Сирії.

Суровікін обіймав цю посаду з березня по грудень 2017 року та з січня по квітень 2019 року.

У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об'єктам.

Фото Олександра Лапіна з Вікіпедії

Раніше військовий експерт Олег Жданов не виключав, що «спецоперацію» росії в Україні могли планувати та розробляти, а також командувати нею як начальник генерального штабу збройних сил російської федерації — перший заступник міністра оборони генерал Валерій Герасимов, так і Суровікін. Останній свого часу командував наступальною операцією в Сирії, коли росіяни стерли з землі Алеппо.

Фото Сергія Суровікіна з Вікіпедії

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