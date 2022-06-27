«Силою став роздягати»: оголошена підозра окупантам, які знущались з неповнолітньої українки

В Україні продовжується робота по притягненню до відповідальності рашистів, скоївших злочини. Так, Чернігівська обласна прокуратура підозрює в порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовця рф 30-річного Олексія Оконнікова. Він - уродженець Удмуртської Республіки. Про це стало відомо із тексту підозри, опублікованого на сайті Офіса генпрокуратури.

«28 лютого 2022 року збройними силами рф введено війська та окуповано одне із сіл Ніжинського району. 15 березня близько 15.00 години Олексій Оконніков і невстановлений військовослужбовець, що називав себе Стасом, зайшли у військовій формі сільську хату. Там побачили неповнолітню дівчину, її малолітнього брата, матір, вітчима, бабусю, рідну тітку і малолітніх дітей. Підозрювані почали психічне насильство щодо людей. Олексій Оконніков навів автомат на вітчима і молодшого брата, змусив їх стати на коліна. Після чого погрожував їх вбити. Тим часом Стас вивів потерпілу в іншу кімнату і там силою став розгдягати: підняв футбоку, розірвав верхню спідню білизну, приспустив її штани і торкався низу оголеного живота, кажучи, що вона вже досягла статевої зрілості, тим самим спричинивши сексуальне насильство. Коли ж у кімнату зайшла старша жінка і вимагала військового рф зупинитись, але той так її штовхнув, що людина впала. Після того підозрюваний двічі вдарив жінку у тулуб і вона знепритомніла. Коли ж прийшла до тями, попри опір, забрала дівчинку».

З матеріалів справи відомо, що російський солдат на ім’я Стас вистрелив в автомата у стіну кімнати. Після цього вони з Олексієм Оконніковим вивели одного з членів родини на вулицю. Погрожували розстрілом та змушували пити алкоголь на знак перемоги рашистів у війні. Таким чином Олексій Оконніков та інший військовослужбовець на ім’я Стас жорстоко поводились із цивільним населенням, в тому числі неповнолітньою і малолітніми особами, чим порушили закони та звичаї війни.

Нагадаємо, в Україні винесли вже два вироки рашистам за порушення законів та звичаїв війни.

Фото: pixabay.com

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