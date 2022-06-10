«Роздягав до спідньої білизни і змушував стояти біля трупів»: оголосили про підозру військовому коменданту із Самари

В Україні продовжуються судові процеси над рашистами, скоївшими злочини. Слідчі Конотопського відділу поліції у Сумській області повідомили підозру Георгію Петруніну. Військовому коменданту гарнізону з міста Самара інкримінують віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, скоєному повторно, та інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами. Про це стало відомо із тексту підозру, опублікованій на сайті Офісу Генерального прокурора.

«25 лютого підозрюваний силоміць витягнув з машини жителя Конотопа, який перевозив людей, та повалив на капот його автомобіля. Потім пересадив до вантажної машини та повіз до місця дислокації військовослужбовців рф у село Грузьке. Маючи при собі предмет, схожий на автомат Калашникова, він залякував потерпілого. Після того комендант гарнізону Георгій Петрунін віддав злочинний наказ озброєним підлеглим військовослужбовцям збройних сил рф розстріляти українця. А перед тим дав наказ роздягнутися до спідньої білизни та тримати його зі зв’язаними кайданками руками на відкритому повітрі за умов низької температури, близько +4 градусів тепла. Військові рф відвели роздягнутого до спідньої білизни потерпілого до сінника, примусили стояти там поруч із чорними поліетиленовими мішками, у яких лежали мертві тіла невстановлених осіб, протягом 4−5 годин… Після цього затриманого відпустили.

28 лютого підозрюваний наказав надіти металеві кайданки, зав’язати очі і доставити двох мешканців Конотопа, які розвозили хліб місцевим, до місця дислокації військовослужбовців рф. Там Георгій Петрунін віддавав накази підлеглим військовослужбовцям збройних сил рф спричиняти цивільним тілесні ушкодження для отримання показань щодо інших мирних жителів Конотопа з проукраїнською позицією, місцеперебування і розташування військових Збройних Сил України у Конотопі та місця зберігання зброї. Звільнили затриманих 2 березня".

Втім, потрапити на засідання суду рашист Петрунін вже не зможе, бо його наприкінці березня ліквідували наші воїни. Зокрема, кремлівське видання «Комсомольська правда» повідомила, що поховали військового коменданта 5 квітня у Волгограді. Видання уточнило, що Петрунін «пройшов Чечню та Сирію, але загинув в Україні». То ж, як кажуть, земля скловатою.

Нещодавно, як повідомляли «ФАКТИ», було повідомлено підозру у державній зраді політтехнологові Віктору Погребинському. Тим часом правоохоронці затримали терориста, який влаштувався у десантні війська України.

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