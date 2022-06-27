34.67 / 35.49 36.28 / 37.45
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Схоже на роботу HIMARS: на Луганщині горять склади боєприпасів окупантів

11:56 27 червня 2022
Висаджений склад

На Донбасі, де нещодавно Збройними силами України за допомогою систем залпового вогню HIMARS були знищені командні пункти російських окупаційних військ, гориять склади з боєприпасами рашистів.

Як повідомляє військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», військовий експерт Олександр Коваленко, горить склад на тимчасово окупованих територіях Луганщини у Зимогір'ї.

Читайте також: «Нам вдається підібратися до них зненацька»: українські спецназівці розповіли The Times про свою роботу в глибокому тилу росії.

«Ранок стає все добрішим і добрішим! Окремо зазначу, що даний об'єкт знаходиться приблизно у 50 км від позицій ЗСУ. Ну, ви зрозуміли», — пише він, натякаючи на нове далекобійне озброєння.

Тим часом «Інсайдер» пише, що під «роздачу» потрапив не один склад, а два: не лише у Зимогір'ї під Алчевськом, а й у Хорошому.

Говорять, що там були російські снаряди для РСЗВ.

Нагадаємо, що у середині липня в Україні очікують на поставки ще чотирьох систем залпового вогню HIMARS. Західна преса пише, що цього тижня США заявлять про закупівлю для ЗСУ протиракетних систем NASAMS.

Фото — скріншот

664

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

кабачкова ікра

«Настільки смачно, що до зими може не залишитись»: готуємо фантастичну кабачкову ікру

Валерій Лобановський

«Найчистіша вигадка»: у Росії надумали «обнулити» досягнення великого Лобановського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.