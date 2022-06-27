Схоже на роботу HIMARS: на Луганщині горять склади боєприпасів окупантів

На Донбасі, де нещодавно Збройними силами України за допомогою систем залпового вогню HIMARS були знищені командні пункти російських окупаційних військ, гориять склади з боєприпасами рашистів.

Як повідомляє військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», військовий експерт Олександр Коваленко, горить склад на тимчасово окупованих територіях Луганщини у Зимогір'ї.

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«Ранок стає все добрішим і добрішим! Окремо зазначу, що даний об'єкт знаходиться приблизно у 50 км від позицій ЗСУ. Ну, ви зрозуміли», — пише він, натякаючи на нове далекобійне озброєння.

Тим часом «Інсайдер» пише, що під «роздачу» потрапив не один склад, а два: не лише у Зимогір'ї під Алчевськом, а й у Хорошому.

Говорять, що там були російські снаряди для РСЗВ.

Нагадаємо, що у середині липня в Україні очікують на поставки ще чотирьох систем залпового вогню HIMARS. Західна преса пише, що цього тижня США заявлять про закупівлю для ЗСУ протиракетних систем NASAMS.

Фото — скріншот

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