На Харківському напрямку ворог, як і раніше, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, але успіху не мав та відійшов. Бійці Зсу також успішно відбили ворожі штурми в напрямку населенних пунктів Довгалівка та Залиман.

«Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків», — повідомили у Генштабі ЗСУ та розповіли про стан справ на фронті.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке, але отримав жорстку відсіч та з втратами відійшов.

На Лисичанському напрямку ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка — Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ вів наступ на напрямку Підлісне — Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ЗСУ запобігли ворожій спробі розвідки боєм в районі Берестового та наступу в напрямку Мідна Руда — Клинове. В обох випадках окупанти відійшли. Окупанти мають частковий успіх на напрямку Роти — Вершина, де намагаються закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське — Шевченко та відкинули ворога назад.

Нагадаємо, що оперативне командування «Південь» повідомило про продуктивні удари ЗСУ по острову Зміїний — зафіксовано понад 10 попадань, одне з яких — по зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1».

Фото Генштабу ЗСУ

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