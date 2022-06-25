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Спорт

«Розплата буде страшною»: Бех-Романчук емоційно звернулася до олімпійської чемпіонки-рекордсменки з росії

12:08 25 червня 2022
Марина Бех-Романчук

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук, яка з рекордом завоювала «золото» на етапі «Діамантової ліги» в Римі, важко переживає військове вторгнення військ росії на її Батьківщину.

Після того, як рашисти обстріляли спорткомлекс у Харкові, фактично зруйнувавши його, легкоатлетка не стримала емоцій, звернувшись до своєї російської колеги-легкоатлетки, олімпійської чемпіонки Токіо-2020 зі стрибків у висоту Марії Ласіцкене, яка «поплакала» голові МОК стосовно відсторонення спортсменів рф від змагань.

«Марія, як гадаєш, дівчата по сектору зможуть добре підготуватися в цьому манежі до наступного зимового сезону? Вам ніколи не збагнути нас! Ви спите спокійно та солодко, їсте добре! Мама, тато — вдома, діти не вмирають, у вас є всі ліки й ви не в окупації нелюдів (які вбивають, гвалтують, грабують). Але я впевнена, що всі будуть покарані (включаючи тих, хто мовчить). І розплата буде страшною за цей біль і все те, що робить ваш російський нелюд», — написала Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото та відео вражаючих руйнувань.

Нагадаємо, раніше уродженка Хмельницької області закликала ізолювати не лише російських спортсменів, а й усіх мешканців країни-агресора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Євген Шахов закликав депортувати з Європи всіх путінських шавок.

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