«Ескалація так ескалація»: у Зеленського пообіцяли «довгу і зі смаком» відповідь на удар російських фашистів по Кременчуку

Ракетні удари по Україні не залишаться безкарними, і наша країна підготує жорстку відповідь кожен із них, у тому числі й за знищення рашистами торговельного центру «Амстор» у Кременчуці, де перебувало понад тисячу людей.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

«Ескалація так ескалація», — прокоментував він спроби росії розмістити ядерну зброю в білорусі і відновити проти себе країни НАТО.

На таке ж загострення конфлікту він чекає і на українському фронті.

«Зрозуміло, що ми відповімо, і відповімо довго, ретельно і зі смаком. І вони дадуть нам відповідь… Війна пішла шляхом ескалації», — вважає Арестович.

Звісно, ЗСУ не почнуть бити за цивільними цілями, як цього напевно хотілося б багатьом українцям, які вважають, що тільки так можна чомусь навчити божевільних путінців.

«Ми битимемо з військових цілей — це питання, яке не обговорюється. Ну, а цілей у нас банк великий, місткий і дуже яскравий» , — сказав Арестович і анонсував «якісь новини» найближчим часом.

Він додав, що росія продовжуватиме бити ракетами по Україні і робитиме це щодня — стільки, скільки витримає.

«Не знаю, скільки росія витримає такий режим жорстокості. Але бити будуть щодня, я впевнений. Однак такого, як 50 залпів за раз, вони довго не витримають. Звичайно, вони збирають ракети» , — уточнив радник Єрмака.

Також Арестович прокоментував жарти лідерів країн G7 над путіним під час саміту у Баварії. За словами Арестовича, це означає, що на Заході нарешті зрозуміли, що домовитися з російським лідером не вдасться.

«Глави G7 емоційно включилися у війну. Рішення прийнято, відкату не буде, інакше немає сенсу його принижувати. І це означає, що його добиватимуть» , — вважає Арестович.

За його словами, Заходу знадобилося 124 дні, аби зрозуміти, що з главою кремля домовитись не вдасться.

«Тільки поламати. І, зважаючи на все, готові ламати» , — підкреслив Арестович.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав російський удар по торговому центру в Кременчуці одним із найзухваліших терористичних актів в історії Європи, адже «вдарити ракетами по такому об'єкту можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не повинно бути місця на землі».

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