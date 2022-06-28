«Скупив у сувенірному магазині всі прапорці росії та викинув у смітник»: Вацко про вчинок футболіста збірної України

Відомий телекоментатор Віктор Вацко, котрий палко відповів брехунам з рф, розповів про вчинок футболіста молодіжної збірної України Владислава Ваната після переможного матчу відбору Євро-2023 над вірменами в Єревані (2:0). Нагадаємо, що та зустріч підопічних Руслана Ротаня була затьмарена провокаційними вигуками вірменських уболівальників із трибун: «росія!», «росія!»

«Свій заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи збірна України проводила у Вірменії, — розповів коментатор в ефірі Вацко LIVE. — Хто дивився трансляцію, звернув увагу на вигуки з трибун «росія!» Після цього матчу наша команда поверталася додому. В аеропорту так вийшло, що гейт, до якого підходив літак збірної України, знаходився поряд із гейтами на рейси до Сочі, Москви. У залі очікування сиділи пасажири, які чекали на рейси туди.

У лаптєногих є така фішка, особливо у колгоспних лаптєногих. Вони одягаються в якусь херню із символікою своєї країни. То футболки у кольорах дешевої зубної пасти, то курку двоголову на футболочках одягнуть. Власне, там такі летіли. Поруч магазинчик із сувенірною продукцією, у тому числі з расєйськими прапорами.

Форвард київського «Динамо» Влад Ванат зайшов до цієї крамнички і скупив усі прапорці росії. Вийшов з оберемком прапорців, підійшов до смітника і на очах усіх цих пасажирів двох рейсів відкрив смітник і туди ці прапорці викинув. Як думаєте, скільки громадян курника сказали йому хоч одне слово?".

Нагадаємо, що молодіжна збірна України посіла у своїй групі друге місце та за підсумками жеребкування оскаржить путівку на чемпіонат Європи у вересневих матчах плей-оф проти команди Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу у складі збірної України виявився шанувальником «руського міра».

Фото ФК «Динамо»

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