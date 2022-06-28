Надпотужний домашній засіб для швидкого росту волосся від Олени Матвєєвої: результат побачите з першого застосування (відео)

Кожна жінка хоче бути красивою. Розкішне волосся — це багатство та краса жінки. Щоб воно швидко росло, а зачіска завжди радувала око, потрібний постійний догляд за волоссям. Для цього необов'язково користатися дорогими косметичними засобами. Можна знайти застосування тому, що є у багатьох у господарстві.

Блогерка Олена Матвєєва розповіла, як приготувати засіб для волосся зі звичайної рослини.

Вона запропонувала взяти алое, якому не менш як рік. Перед застосуванням бажано потримати зрізані листочки у холодильнику.

Потім нарізати рослину на шматочки, подрібнити у блендері чи ступці, процідити.

Чистий сік алое, що вийшов, розбавити наполовину водою, щоб надалі нанесений спрей не потрібно було змивати з волосся.

Отриманий розчин перелити у пляшечку з пульверизатором й можна користуватися.

Наносити спрей потрібно на вимите злегка вологе волосся. Бажано робити це після кожного миття.

За словами Матвєєвої, цей домашній спрей відновлює пошкоджене волосся, стимулює його швидке зростання, надає блиску й запобігає ламкості.

Помітити його ефект можна відразу після першого застосування.

Детально про це у відеоролику.

Нагадаємо, блогерка не лише дає поради жінкам, як доглядати за собою, а й ділиться корисними лайфхаками та рекомендаціями щодо ведення господарства.



Фото takprosto

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter