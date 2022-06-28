34.67 / 35.47 36.34 / 37.45
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Надпотужний домашній засіб для швидкого росту волосся від Олени Матвєєвої: результат побачите з першого застосування (відео)

18:50 28 червня 2022
алое

Кожна жінка хоче бути красивою. Розкішне волосся — це багатство та краса жінки. Щоб воно швидко росло, а зачіска завжди радувала око, потрібний постійний догляд за волоссям. Для цього необов'язково користатися дорогими косметичними засобами. Можна знайти застосування тому, що є у багатьох у господарстві.

Блогерка Олена Матвєєва розповіла, як приготувати засіб для волосся зі звичайної рослини.

Вона запропонувала взяти алое, якому не менш як рік. Перед застосуванням бажано потримати зрізані листочки у холодильнику.
Потім нарізати рослину на шматочки, подрібнити у блендері чи ступці, процідити.

Чистий сік алое, що вийшов, розбавити наполовину водою, щоб надалі нанесений спрей не потрібно було змивати з волосся.

Отриманий розчин перелити у пляшечку з пульверизатором й можна користуватися.

Наносити спрей потрібно на вимите злегка вологе волосся. Бажано робити це після кожного миття.

За словами Матвєєвої, цей домашній спрей відновлює пошкоджене волосся, стимулює його швидке зростання, надає блиску й запобігає ламкості.

Помітити його ефект можна відразу після першого застосування.

Детально про це у відеоролику.


Нагадаємо, блогерка не лише дає поради жінкам, як доглядати за собою, а й ділиться корисними лайфхаками та рекомендаціями щодо ведення господарства.

Фото takprosto

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

кабачкова ікра

«Настільки смачно, що до зими може не залишитись»: готуємо фантастичну кабачкову ікру

Пенсії

Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Буряк

Суперсолодкий буряк на грядці — дуже просто: ви не повірите, що для цього потрібно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.