У путіна кажуть, що «вирішили не віддавати» Україні полонених бійців ЗСУ

В росії заявили, що не будуть віддавати Україні бійців ЗСУ, які потрапили у полон .

Про це заявив голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін під час молодіжного юридичного форуму в Санкт-Петербурзі. Мовляв, «вирішили не віддавати їх, погодили, де належить», пише «Фонтанка».

Він сказав, що із бійцями працюють слідчі групи, українців утримують у СІЗО. Глава слідкому також заявив, що бійцям ЗСУ «доведеться відшкодувати матеріальні та моральні збитки Донбасу».

Заява бастрикіна пролунала у день чергового обміну полоненими. За інформацією ГУР Міноборони України, обмін відбувся за формулою 17 на 15. Додому повернулися два українські офіцери, 14 солдатів і один цивільний. П'ятеро зі звільнених поранені, але їхньому життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, що нещодавно з російського полону вдалося звільнити парамедика Юлію Паєвську (Тайру). Вона порівняла перебування у полоні з концтабором.

Фото — скріншот

717

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter